غادة عبد الرزاق ومحمود حميدة يحلان في المغرب

يحل النجمان المصريان، غادة عبد الرزاق، ومحمود حميدة، قريبا، في المغرب، لتكريمهما في مهرجان الرباط لسينما المؤلف في نسخته 24، التي تقام خلال الفترة ما بين 16 و22 نونبر الحالي.

ويكرم إلى جانب محمود حميدة، الذي حصل على الرئاسة الشرفية للمهرجان في دورته المقبلة، الفنانة المغربية فاطمة هراندي، المعروفة بـ”راوية”، والمخرج الأمريكي هالي غريما، وصانع الأفلام السنغالي، عثمان سيمبين، الملقب “أبو السينما الإفريقية”، وذلك في افتتاح المهرجان.

وجاء في بيان المهرجان أن تكريم المصرية غادة عبد الرازق، يأتي بعد تحصيلها لرصيد غني من الأعمال السينمائية، والتلفزية، وسطوع نجمها في سماء الفن في مصر، والوطن العربي، إذ قدمت 26 مسلسلا، وأزيد من 20 فيلما سينمائيا، وحصدت العديد من الجوائز على المستوى العربي، والدولي.

وتشهد الدورة الـ24 لمهرجان الرباط لسينما المؤلف عرض أكثر من 70 فيلما تمثل دولا من مختلف القارات، واختارت اللجنة المنظمة 15 فيلما، سيتبارون للفوز بجائزة الحسن الثاني “الجائزة الكبرى للمهرجان.