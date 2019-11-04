تعرض معين الشعباني، مدرب فريق الترجي التونسي لموقف طريف ومحرج، بعد مباراة الفريق أمس الأحد، أمام اولمبيك آسفي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خروجه من الندوة الصحفية التي تلت المباراة.
وفي محاولة من أحد الأشخاص، الذي يبدو بأنه مناصر للوداد، لاستفزاز المدرب التونسي، قال له وهو يهم لمغادرة الندوة الصحفية: ” وليد الكرتي يبلغك سلامه”، في إشارة إلى الهدف الذي وقعه في نهائي عصبة الأبطال، أو ما بات يعرف بـ”فضيحة نهائي رادس”.
معين الشعباني، لم يترك هذه العبارة تمر مرور الكرام، بل رد عليه بعبارة ” أنا أسلم عليه وعلى الوداد وعلى المغاربة كلهم”، وبعد ثواني قليلة رد عليه بعبارة استفزازية أخرى، ” إذا حبيت نعطيك عصبة الأبطال تتصور معاها”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الترجي مخاطبا أحد أنصار الوداد: “إذا حبيت نعطيك عصبة الأبطال تتصور معاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.