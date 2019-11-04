مدرب الترجي مخاطبا أحد أنصار الوداد: “إذا حبيت نعطيك عصبة الأبطال تتصور معاها

تعرض معين الشعباني، مدرب فريق الترجي التونسي لموقف طريف ومحرج، بعد مباراة الفريق أمس الأحد، أمام اولمبيك آسفي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد خروجه من الندوة الصحفية التي تلت المباراة.

وفي محاولة من أحد الأشخاص، الذي يبدو بأنه مناصر للوداد، لاستفزاز المدرب التونسي، قال له وهو يهم لمغادرة الندوة الصحفية: ” وليد الكرتي يبلغك سلامه”، في إشارة إلى الهدف الذي وقعه في نهائي عصبة الأبطال، أو ما بات يعرف بـ”فضيحة نهائي رادس”.

معين الشعباني، لم يترك هذه العبارة تمر مرور الكرام، بل رد عليه بعبارة ” أنا أسلم عليه وعلى الوداد وعلى المغاربة كلهم”، وبعد ثواني قليلة رد عليه بعبارة استفزازية أخرى، ” إذا حبيت نعطيك عصبة الأبطال تتصور معاها”.