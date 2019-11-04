حصيلة انهيار منزل “حي القصبة”… قتيل صعد إلى سطح البناية وتهاوت به-صور

تصوير- يونس الميموني

أسفرت الحصيلة النهائية لعملية البحث التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية قبل قليل، بطنجة، عن انتشال ضحية واحدة لحادث انهيار منزل بحي القصبة المتواجد بالمدينة القديمة.

وكشفت المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ أن الضحية يدعى “م.خ” في عقده السادس متزوج، وهو أحد أقارب مالك المنزل المنهار.

وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن حادث الانهيار تم بعد مغادرة العاملين على ترميم المنزل، حيث صعد الضحية إلى سطح البناية، قبل أن تتهاوى به، ما تسبب في وفاته تحت الأنقاض.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.

Advertisements

وكانت ساكنة حي القصبة قد سمعت صوت انهيار المنزل الذي كان مصنفا ضمن المنازل الآيلة للسقوط التي شملها إحصاء السلطات المختصة قصد إعادة ترميمها.

ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون الإنهيار قد حدث بسبب الأمطار التي شهدتها مدينة طنجة خلال هذه الأيام.