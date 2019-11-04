“اليوم24” يكشف السبب الرئيسي لاختفاء كليب “إنساي” من يوتوب-التفاصيل

اختفى، اليوم الإثنين، كليب محمد رمضان وسعد لمجرد “إنساي” من “اليوتوب”، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب، خصوصا أن الكليب وصل لأكثر من 170 مليون مشاهدة على “يوتوب”.

وعند البحث في يوتوب، يتضح أن كليب إنساي تم حظره من إدارة “يوتوب” بسبب تبليغ من قناة تحمل اسم ” lucky light movie music”.

وكشفت مصدر مطلع لـ”اليوم24″ أن مشكل الحظر متعلق بأزمة نشبت بين محمد رمضان والمنتج المنفذ للعمل، ولا علاقة لسعد لمجرد بالموضوع.

وأضاف نفس المصدر أن هناك سوء تفاهم مادي بين محمد رمضان ومنتج كليب “إنساي”، وهو ما أسفر عن حظر الكليب في “يوتوب”.

وفي سياق آخر، سبق أن تضرر سعد لمجرد، من “الحظر” بـ”يوتوب” في عمله الأخير “سلام”، بسبب حقوق المؤلف كذلك، قبل أن يثبت لـ”يوتوب” قانونية اقتباسه من أغنية أمازيغية، ما جعل إدارته ترفع الحظر على الكليب.