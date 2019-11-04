بعد “سلام”.. كليب لمجرد ورمضان “إنساي” يختفي من “يوتوب”

فوجئ جمهور الفنانين سعد لمجرد، ومحمد رمضان، اليوم الإثنين، ب”اختفاء” كليب “إنساي” من قناة رمضان على اليوتوب، وذلك بعدما وصلت لأكثر من 170 مليون مشاهدة.

وتوصل “اليوم24” عبر البحث، إلى أن كليب “إنساي” تم حظره بعد تلقي إدارة اليوتوب تبليغات حول حقوق التأليف من طرف قناة تحمل اسم ” lucky light movie music”.

وأصدر رمضان وسعد لمجرد كليب إنساي في منتصف شهر “يوليوز” المنصرم، وقد حقق نجاحا كبيرا، إذ اقتحم قائمة “الطوندونس” ب”يوتوب” في عدد كبير من الدول حتى الأجنبية.

وسبق أن تضرر سعد لمجرد، من “الحظر” على يوتوب في عمله الأخير “سلام”، بسبب حقوق المؤلف كذلك، قبل أن يثبت لـ”يوتوب” قانونية اقتباسه من أغنية أمازيغية، ما جعل إدارته ترفع الحظر على الكليب.