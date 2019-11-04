اتهمها بالتدخل في الشأن العراقي.. يونس محمود يثير ضجة في السعودية _صورة

نشر يونس محمود، اللاعب السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم، صورة عبر تطبيق “ستوري” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، اتهم من خلالها بعض الدول بالتدخل في الشأن العراقي.

وأثارت الصورة، التي نشرها يونس محمود، البالغ من العمر 36 سنة، ضجة كبيرة في السعودية، خصوصا بعد وضعه علم المملكة إلى جانب الدول، التي يحملها مسؤولية التدخل في الشؤون العراقية.

واتهم محمود، بالإضافة إلى السعودية، كلا من إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، ووضع أعلام الدول المذكورة في جهة، وعلم العراق في جهة أخرى.

يذكر أن اللاعب، الذي بدأ مسيرته في العراق، وتحديدا نادي الدبس، قبل الانتقال إلى الدوري القطري، حيث لعب لأندية، الخور، والغرافة، والعربي، والوكرة، والسد، كما سبق له خوض تجربة قصيرة في الدوري السعودي، عندما حمل قميص نادي الأهلي.