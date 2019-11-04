3 مرشحين لتدريب آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الإسباني، أوناي إيمري، بات قريبا من الرحيل عن تدريب آرسنال الإنجليزي، وقد طرحت أسماء عديدة لخلافته.

ويأتي ذلك بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجهت له عقب التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون 1-1 أمس الأول السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وألقت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على ثلاثة مدربين مرشحين لخلافة إيمري في حال رحيله عن تدريب الفريق، وهم، البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني ميكيل أرتيتا والإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو، المعروف بشكل كبير لجماهير آرسنال، بسبب مناوشاته المتعددة مع المدرب السابق للفريق آرسين فينغر، سيكون خيارا جيدا، خاصة وأن لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي ولن يحتاج وقتًا للتأقلم.

وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك، فإن أسلوب المدرب البرتغالي خاصة فيما يتعلق بإنفاق الأموال على شراء اللاعبين، ربما يكون العائق أمام توليه تدريب آرسنال المعروف بميزانيته المحدودة.

وتابعت أن ميكيل أرتيتا الذي يعمل كمساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، لديه علاقة جيدة مع المسؤولين في آرسنال وجماهير النادي، ولذلك فسيكون خيارا جيدا لخلافة إيمري.

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وكان أرتيتا أحد المرشحين بقوة لتولي منصب المدير الفني في آرسنال بعد رحيل المدرب الفرنسي آرسين فينغر صيف العام الماضي، قبل أن يعلن النادي التعاقد مع إيمري.

وأضاف التقرير أن أرتيتا ربما يكرر تجربة فرانك لامبارد مع تشيلسي، خاصة وأنه لديه خبرة جيدة بالعمل مع مدرب مثل غوارديولا في مانشستر سيتي.

وتحدثت صحيفة "ميرور" عن المرشح الأخير ماسيمليانو أليغري، حيث وصفته بأنه أحد أفضل المرشحين لتولي المهمة، لكنه يفتقر إلى خبرة تدريب فريق في الدوري الإنجليزي.

لكن الصحيفة أكدت أن أليغري واحد من أفضل المدربين في أوروبا في السنوات الماضية، مشيرة إلى فوزه بلقب الدوري الإيطالي ست مرات منها مرة مع ميلان والباقي مع يوفنتوس.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.