ريال مدريد يجهز عرضا لضم سترلينغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد يجهز عرضا ضخما من أجل التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم سترلينغ.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع سترلينغ، مشيرة إلى أن عرض الفريق الملكي يتضمن رحيل غاريث بيل إلى الفريق السماوي.
وينوي ريال مدريد، عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على رحيم سترلينغ.
وتابعت الشبكة أن ضم سترلينغ يعد أولوية بالنسبة لريال مدريد، مضيفة بأن النادي الإسباني سيرسل مبعوثيه لمتابعة اللاعب الإنجليزي في المباريات المقبلة مع ناديه مانشستر سيتي.
وأشارت الشبكة إلى أن المان سيتي يدرس منح سترلينغ، عقدًا ضخمًا يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب.
وختمت بأن اللاعب الإنجليزي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2023.
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