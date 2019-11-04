وسائل إعلام عراقية: 30 مصابا خلال محاولة تفريق مظاهرة وسط بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام عراقية، الإثنين، وقوع 30 مصابا جراء استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بين جسر الأحرار وحي العلاوي في العاصمة بغداد.



وحسب موقع السومرية العراقي، أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي، أن قوات الأمن فرقت مجموعة من المتظاهرين هاجمت منطقة الصالحية وحاولت التوجه إلى وزارة العدل في بغداد.

وتشهد بغداد مظاهرات حاشدة، حيث أعلنت وكالة رويترز مقتل 5 متظاهرين على الأقل، اليوم الإثنين، في العاصمة العراقية برصاص قوات الأمن.

وذكرت رويترز أن تقريراً لها أظهر قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً، فيما قال مصور لرويترز إنه شاهد مقتل ما لا يقل عن 4 آخرين.

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كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد قال إن حكومته ما زالت تؤكد عدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

وأضاف، في بيان صحفي: "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأي أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".