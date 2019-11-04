سلاح الجو الليبي يستهدف 7 مواقع للمليشيات بطرابلس ومصراتة

نفذ سلاح الجو الليبي حملة جوية واسعة على 7 مناطق بنطاق خط العمليات الممتد من سرت شرقا إلى زوارة غربا.



وأغار سلاح الجو الليبي، مساء أمس الأحد واليوم الإثنين، على مواقع لمجموعات تابعة للمليشيات، في مصراتة وطرابلس في حملة مركزة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي ملخصا لضربات مقاتلات السلاح الجوي، والتي تضمنت غارات جوية على مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية بمصراتة، كما استهدف سلاح الجو الليبي مخازناً للذخيرة بمعسكر الحامية، وعدة غارات على مواقع بميناء المدينة.

وشن سلاح الجو غارات على مواقع بالقسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية، استهدفت إحداها غرفة عمليات تابعة لمجموعات الحشد المليشاوي داخل القاعدة .

وشدد سلاح الجو الحصار على المليشيات بعد استهداف تمركزاتهم في محاور العاصمة، من خلال غارات جوية بمنطقة "عين زارة"، وأخرى بـ"خلة الفرجان"، ومواقعاً بمحور العزيزية .

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وأوضح الجيش الليبي أن العمليات الجوية لا تزال مُستمرّة حتى هذه الساعات، لتحكم القوات السيطرة على كافة مناطق العمليات، مؤكدة أنه سيتم تدمير أي تمركزٍ أو تحرّك مشبوه للمليشيات.

كان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد في بيان وقت متأخر ليل الأحد أن القوات المسلحة الليبية نفذت ضربة جوية مزدوجة استهدفت مليشيات طرابلس بقاعدة معيتيقة والكلية الجوية بمصراتة.

وشدد المسماري أن الضربات حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة بنسبة 100%

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، التي تلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".