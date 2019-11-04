صحيفة: برلين تخشى عودة الدواعش الألمان

قالت صحيفة دي فيلت الألمانية (خاصة)، اليوم الإثنين، إن هناك مخاوف كبيرة في أروقة الأمن الألماني من العودة الطوعية لإرهابيي الدواعش الألمان، دون رصد أمني.



وأوضحت الصحيفة "وفق تقرير صحفي نشر مؤخراً"، أن أنقرة تريد إعادة ٢٠ من إرهابيي داعش الحاملين للجنسية الألمانية، وتابعت أن "ترفض وزارة الداخلية عودتهم".

ومضت دي فيلت قائلة إن "هناك مخاوف كبيرة في أروقة الأمن في البلاد، من عودة طوعية غير مرصودة لإرهابيي داعش الألمان تحت ضغط العدوان التركي على شمال سوريا".



واستطردت: "هؤلاء الإرهابيون حال عودتهم، سيمثلون خطراً أمنياً كبيراً في ألمانيا، لأنهم تلقوا تدريباً عسكرياً في سوريا، وموجهين أيدلوجياً".

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ولفتت إلى أن العدوان التركي على شمال سوريا هو المحرك الأساسي لمخاوف الأمن الألماني، لأن مقاتلي سوريا الديمقراطية كانوا متحكمين في مراكز اعتقال الدواعش وقادرين على منعهم من الهرب.



وأضافت: "لكن تحت ضغط الغزو التركي، يملك المئات من مقاتلي داعش فرصة كبيرة للهرب والعودة لبلادهم الأصلية".



وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدواناً عسكرياً على سوريا، أوقع عدة قتلى من المدنيين حتى الآن، وأدى لنزوح ١٣٠ ألف شخص.



وأدانت معظم دول العالم العدوان التركي، وطالبوا أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا، فيما علقت النرويج وألمانيا صادرات الأسلحة لتركيا.

