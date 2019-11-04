أوروبا تحذر إيران من المراوغة بشروط الاتفاق النووي

حذر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، من أن دعمه للاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي رهن "احترام طهران التام لالتزاماتها"، وذلك بعد إعلانها عن زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.



وأكدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موجوريني مجدداً أن "دعمنا رهن احترام إيران التام لالتزاماتها".

وكانت إيران أعلنت أنها باتت تنتج 5 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يومياً، وهو ما يزيد على 10 أضعاف ما كانت تنتجه قبل شهرين عندما تحررت من بعض قيود كانت التزمت بها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم مع القوى الدولية الست في 2015.

وقالت المتحدثة: "في هذه المرحلة نسجل ما أعلنته طهران، نحن نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من احترام إيران لالتزاماتها وسنثق بتقييم الوكالة".

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وأضافت "لم نفتأ نعبر عن انشغالنا وسنواصل حض إيران على العودة عن هذه الإجراءات بلا تأخير والامتناع عن أي إجراء آخر من شأنه الإضرار بالاتفاق".





وكانت إيران أبرمت في فيينا في يوليو/تموز 2015 اتفاقاً مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، نص على رفع جزئي للعقوبات الدولية في مقابل خفض طهران أنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي.

وفي مايو/أيار 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران، نتيجة عدم احترامها الاتفاق النووي واستخدام رفع العقوبات من أجل دعم المليشيات الإرهابية.

وبدأت إيران عقب ذلك في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق حد الـ3.7% المنصوص عليه في اتفاق 2015 ولم تعد تحترم حد الـ300 كجم المفروض للمخزون من اليورانيوم المخصب بشكل ضعيف.