الصفدي: إسرائيل تفرج عن أسيرين أردنيين نهاية الأسبوع

جانب من وقفة تضامنية سابقة للإفراج عن الأسيرة الأردنية هبة اللبدي

أعلنت الخارجية الأردنية، الإثنين، قرب إطلاق إسرائيل سراح أسيرين أردنيين كانت تعتقلهما خلال الفترة الماضية، بدون محاكمة.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن اثنين من رعايانا تحتجزهما إسرائيل، هما عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي، سيعودان للبلاد قبل نهاية الأسبوع".

وكانت عمان استدعت سفيرها لدى إسرائيل، الثلاثاء الماضي، بعد رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن المواطنين اللذين اعتقلا بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر، ولم توجه لهما أي اتهامات.

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء زاروا العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي، وأبلغوا المسؤولين بقرار الإفراج عن المعتقلين في الأيام المقبلة".

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واعتقلت سلطات الاحتلال اللبدي، 32 عاماً، على معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، نهاية أغسطس/آب الماضي، لدى وصولها مع أفراد من أسرتها لحضور حفل زفاف في الضفة الغربية.

وقررت إسرائيل سجنها إدارياً دون محاكمة، ما دفعها للإعلان عن الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عنها.

والجمعة الماضي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: "إن سلطات الاحتلال نقلت الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي من عزل سجن الجلمة لعيادة سجن الرملة، بسبب تفاقم حالتها الصحية".

وأضافت أن "الأسيرة اللبدي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام ضد اعتقالها الإداري منذ 39 يوماً على التوالي، فيما يواصل الاحتلال عزلها واعتقالها بظروف قاهرة ومأساوية".

أما عبدالرحمن مرعي، 29 عاماً، فقد اعتقلته إسرائيل في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي، بينما كان في طريقه للمشاركة في حفل زفاف لأقاربه بالضفة الغربية.

وحكمت إسرائيل عليه بالسجن إدارياً لمدة 4 أشهر رغم أنه يعاني من مرض السرطان.

