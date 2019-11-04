ألمانيا ترفض خطوات إيران النووية وتؤيد العقوبات على تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإثنين، إنه من غير المقبول عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، مؤكداً أن تطوير طهران أجهزة طرد مركزي يعرض "الاتفاق" للخطر.



وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض استمرار الإدارة الأمريكية في فرض العقوبات على النظام الإيراني، لحين تغير سلوكه العدائي في المنطقة ودعمه للمليشيات الإرهابية.

ومطلع الشهر الجاري، أبدت إيران تناقضاً جديداً يتعلق بملفها النووي المثير للجدل، بعد أن أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب يومين من اختيار رئيسها الجديد رافائيل جروسي.

ومن المرتقب أن تبدأ إيران خطوتها الرابعة في التخلي عن الالتزامات النووية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بذريعة سلبية الموقف الأوروبي تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ العام الماضي.

وفيما يخص العملية العسكرية التركية في سوريا، أيد وزير الخارجية الألماني فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سوريا.