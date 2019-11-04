بريطانيا تخفض مستوى تهديد الإرهاب

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وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن بلادها خفضت مستوى تهديد الإرهاب الداخلي إلى "الأساسي" بدلا من "خطير" اليوم الاثنين. وأضافت باتيل في بيان "رغم تغير مستوى التهديد فإن الإرهاب لا يزال أحد المخاطر المباشرة والفورية لأمننا الوطني". وأوضحت أن مستوى التهديد "الأساسي" يعني أن مستوى التهديد لا يزال عاليا وهناك احتمال كبير لوقوع هجوم دون إنذار.

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