الميسري والجبواني يواصلان تحركاتهما المشبوهة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يواصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، ومعه وزير النقل، صالح الجبواني، تحركاتهما المشبوهة، في محافظة مأرب، قبيل ساعات من التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .



وزار الميسري والجبواني، اليوم الإثنين، فرع معسكر قوات الامن الخاصة في محافظة مأرب، اطلع على جهود تأهيل دفعة جديدة من منتسبي المعسكر وعمليات بناء القدرات القتالية والامنية لمنتسبي قوات الامن الخاصة من اجل رفع كفاءتهم في اداء المهام الامنية المسنودة اليهم.. كما تعرف على اهم الاحتياجات في مختلف الجوانب.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، تحدث الميسري إلى أفراد ومنتسبي قوات الامن الخاصة في مأرب، وأشاد بجهودهم لتعزيز الامن والاستقرار في المحافظة والتضحيات التي يقدمونها في سبيل الامن والاستقرار والسكينة العامة والانجازات الامنية التي تحققت في مكافحة الجريمة المنظمة.

وشدد الميسري على ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية الامنية ورفع كفاءة الافراد في الجوانب الامنية للحفاظ على الانجازات والمكاسب الامنية المحققة في محافظة مأرب وتعزيز حالة الاستقرار الامني فيها في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

وجاءت زيارة الميسري والجبواني اللذان أصبحا يمثلان محور قطر في اليمن، في إطار جولة شملت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ومدينة عتق بشبوة، وهي مدن خاضعة لسيطرة قوات تتبع حزب الإصلاح .

ويرى مراقبون أن تحركات الميسري ومعه الجبواني قد يكون هدفها إجهاض محاولات التهدئة التي تبذلها السعودية لإحتواء الأوضاع في المحافظات الجنوبية المحررة .