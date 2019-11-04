شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية لـ"العربية": إيران تتدخل بدول المنطقة لزرع الفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس إنه من المهم تخليد الذكرى الأربعين لاحتجاز الرهائن الأميركيين في إيران، واصفة إياها بـ"فترة مظلمة في تاريخ الخارجية الأميركية".

وقالت في تصريحات لمراسلة "العربية" و"الحدث" إن الخارجية ستحتفي بالرهائن وعائلاتهم، مضيفة: "نطالب إيران بالإفراج عن السجناء الأميركيين المحتجزين لديها".

وقالت إن الإدارة الأميركية تعمل من خلف الستار للإفراج عن السجناء الأميركيين في إيران، مضيفة: "سنعمل كل ما في وسعنا لتحرير كل رهينة أميركية".

وعن الأحداث في العراق، قالت أورتيغاس: "إننا ملتزمون برؤية السلام والديمقراطية في العراق.. ولسنا مصدومين حيال تدخل إيران في قمع التظاهرات في العراق.. فإيران تتدخل كدولة ترعى الإرهاب في العالم.. في العراق ولبنان وسوريا واليمن وإفريقيا لزرع الفوضى".

وأضافت: "حان الوقت لشعوب المنطقة أن تتصدى لنشاطات إيران المؤذية".

من احتجاجات العراق

وبالتطرق للتظاهرات في لبنان، قالت أورتيغاس: "لم نؤخر وصول أي معدات عسكرية للجيش اللبناني، وسنكون ملتزمين بدعم الجيش اللبناني وهذه سياستنا".

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وأشارت إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث عن أهميه محاربة الفساد في لبنان وأهميه الشفافية.

وأضافت: "نحن نقف مع الشعب اللبناني وندعمهم لتأسيس دولة آمنة مستقرة ومزدهرة وهذا أهم ما نطمح إليه في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن الـ105 مليون دولار مساعدات عسكرية ستصل للجيش اللبناني".

من احتجاجات لبنان

وعن مقتل زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي، قالت أورتيغاس: "هزمنا داعش ودمرنا دولة الخلافة، لكننا نراقب بقايا التنظيم حتى لا يهدد أرضنا"، مؤكدة أن معركة "داعش" مستمرة للأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن "داعش" استهدف عدداً كبيراً من المسلمين والمسيحيين في الشرق الأوسط، و"نحن ملتزمون بحمايه أراضينا، لكن خطيئة داعش هي قتل إخواننا المسلمين والمسيحيين العرب".

وقالت "عملنا مع السعوديين عن قرب على مكافحة الإرهاب، ونحن نقدر هذا".

وعن سوريا، أشارت أورتيغاس إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث عن إبقاء وحدة صغيرة من الجيش الأميركي في شمال شرق سوريا.

وقالت إنه من المهم جداً عدم وقوع آبار النفط في سوريا في أيدي "داعش"، مؤكدة أن "داعش" استفاد من عائدات النفط في السابق.