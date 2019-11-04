«إضراب عام» يجتاح لبنان.. وعون يدعو للحوار.. وهاشتاج «#لبنان_ينتفض» يتصدر «تويتر».. ومغردون: تشكيل حكومة مصغرة وانتخابات نيابية

تصدر هاشتاج «#لبنان_ينتفض» موقع التواصل الاجتماعي «اليوتيوب» بعد تظاهر ملايين من اللبنانيين مطالبين بتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من خارج الطبقة الحاكمة تدير الأزمة المالية، كما تقوم بحملة جديدة ضد الفساد تشمل إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.

غلق الطرق الرئيسية

أغلق متظاهرون، اليوم الاثنين، طرقاً رئيسية في لبنان وعدد من المناطق، بينما نجح الجيش بفتح طرقات أخرى، وسط دعوة لإضراب عام بالبلاد حتى تحقيق مطالب المحتجين بتشكيل حكومة غير سياسية تبدأ بالإصلاحات اللازمة وبمكافحة الفساد.

وفي أحد الطرق الرئيسية ببيروت، وزع متظاهرون منشورات يعتذرون فيها عن إغلاق الطرق، قائلين: "الطرق ستبقى مغلقة حتى يتم تشكيل حكومة مستقلة".



طرابلس

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في عدة مناطق، منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.

المدارس والجامعات

كما أغلِق عدد كبير من المدارس والجامعات والشركات اليوم الاثنين بينما بقيت أخرى مفتوحة.

وعمد عدد من المتظاهرين إلى إخراج الموظفين من داخل فرع لبنك في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، وسط هتافات تطالب بإسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكذلك في صيدا (جنوب لبنان) حاول محتجون إقفال بعض المصارف، كما جالوا على أصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة، داعين إياهم إلى الالتزام بالإضراب العام والإقفال. يذكر أنه في صيدا التزمت أغلبية المحال بذلك وذلك وسط انتشار للقوى الأمنية.

مكافحة الفساد

سياسياً، أعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" نقلاً عن الرئيس ميشال عون قوله خلال لقاء مع مسؤول أممي: "من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات"، مضيفاً أنه "لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة".

وكان المتظاهرون قد دعوا أمس إلى إضراب عام اليوم، مؤكدين أن تظاهرات "أحد الوحدة" أظهرت أن اللبنانيين أعصياء على التفرقة.

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تشكيل حكومة مصغرة

كما دعا بيان المتظاهرين لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من خارج الطبقة الحاكمة تدير الأزمة المالية كما تقوم بحملة جديدة ضد الفساد تشمل إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.

طالب المتظاهرون اللبنانيون بانتخابات نيابية مبكرة، تنتج سلطة تمثل الشعب، كما طالبوا بحكومة مصغرة تشكل من كفاءات تقضي على الفساد.

وتتواصل الاحتجاجات في بيروت وعدة مناطق بلبنان منذ أكثر من أسبوعين. ويحتج المتظاهرون منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول على النخبة الحاكمة في لبنان، مما قاد إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي.

ولم يحدد الرئيس ميشال عون موعداً للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد.

ودفعت الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل وعمت أرجاء لبنان، ‭‭‬‬بالبلاد إلى أتون اضطرابات سياسية بينما تجد صعوبة في احتواء أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

«#لبنان_ينتفض»

ودون حساب تحت اسم لينا مصحوب بفيديو قائلة: «بدنا نسقط الهوموفوبيا #لبنان_ينتفض»، وأضاف سامي نادر: «تكنوسياسية ؟! يعني متل الحكومة المستقيلة اللي هي تكنوسياسية بإمتياز ! المطلوب حكومة مستقلة عن الطبقة السياسية، حكومة أوادم وأصحاب كفاءة... وليس مش تكنونسائية مثلاً!».

وقالت جمانة عطالله : «غضبنا محقّ وغضبنا طاقتنا. كلّ ما يهدأ هالغضب تذكروا نهبهم النا، كذبهم علينا، استخفافهم فينا ولامبالاتهم تجاهنا. تذكروا ولادنا يلي هشلوهم، حقوقنا يلي داعسينا، شطنا يلي سارقينو، صحتنا يلي حارقينا، واغضبوا اكتر واكتر».

ودون Firas Hatoum:«استعادة الاموال المنهوبة بتبلش بفتح الصناديق السودة!!لولد الصغير بلبنان بيعرف انو كل زعيم حرب اخذ صندوق كادو بعد اتفاق الطايف.خبروا العالم شو عملتوا بمصريات صندوق المهجرين وصندوق مجلس الجنوب ورجعوا عربشوا على انتفاضة الناس!!».

كما دون Joy Lahoud: «لو المعترضين على تسكير الطرقات اليوم اعترضوا على احتلال وسط بيروت لسنوات، ما كنا وصلنا لهون. ولو اعترضوا على تعطيل تأليف حكومات لتوزير شخص، ما كنا وصلنا لهون. ولو اعترضوا على الموازنات والغلاء والتوظيف العشوائي وهدر الميليارات، كانوا وفّروا علينا كثير».

ومساء أمس الأحد، أجمعت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية محتجين من مناطق مختلفة، تحت شعار "أحد الوحدة"، حاملين الأعلام اللبنانية والشعارات المنددة بالفساد والداعية إلى المحاسبة والإصلاح.

وعلى الجانب الآخر، احتشد داعمو الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمام القصر الرئاسي، في أول تظاهرة من نوعها بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والمطالبة بإسقاط النظام.