خارجية أميركا: إيران تتدخل في العراق ولبنان واليمن بهدف زرع الفوضى

اعتبرت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنه "حان الوقت لشعوب المنطقة التصدي لنشاطات ​إيران​ المؤذية"، مشيرة الى أن "إيران تتدخل في ​العراق​ و​لبنان​ و​اليمن​ بهدف زرع الفوضى"، لافتة الى "أننا لم نفاجأ بتدخل إيران لقمع ​تظاهرات​ العراق".

وأوضحت أن "خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم ليست مفاجئة وهذه واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي"، مشددة على أنه "ليس لدينا أي ثقة في نية إيران تغيير سلوكها".

وكشفت عن أن "إيران واصلت تمويل حزب الله وغيره من الوكلاء في المنطقة كما واصلت مساعدة الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين في المملكة العربية السعودية"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتقوية ودعم القوات المسلحة اللبنانية ونقف مع الشعب الإيراني وضد النظام الإيراني الذي هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم"، منوهة بأن "إيران تواصل احتجاز مواطنين أميركيين وندعوها لإطلاق سراحهم".

