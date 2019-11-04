الحكومة الألمانية: التسوية السورية يجب ألا تبقى حكرا على تركيا وروسيا

دعت ​الحكومة الألمانية​، الدول الأوروبية إلى "تكثيف جهودها الرامية إلى التسوية في ​سوريا​، كي لا تقتصر هذا العملية على جهود ​موسكو​ و​أنقرة​ في هذا المجال"، مشيرةً إلى أن "من الأهمية ألا يقتصر التعاون الدولي في تسوية ​الأزمة​ في سوريا على ​تركيا​ و​روسيا​ فقط".

وأشارت إلى "غياب موقف واحد في صفوف الحكومة من مبادرة وزيرة الدفاع، أنيغريت كرامب-كارنباور، التي اقترحت إقامة منطقة آمنة تحت رعاية دولية في شمال سوريا، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات".