RT: طائرة ركاب قادمة من ألمانيا تستعد لهبوط اضطراري في موسكو

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بان "​طائرة​ ركاب من نوع "بوينغ" قادمة من ​ألمانيا​ تستعد لتنفيذ عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتييفو ب​موسكو​"، مشيرةً إلى أن "الطائرة تنفذ رحلة من مدينة ​فرانكفورت​ الألمانية وتعرضت، خلال التحليق، لخلل في النظام الهيدروليكي التابع لها".

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