تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال تشرين الأول إلى أدنى مستوى منذ 2016

أعلنت هيئة الإحصاء التركية أنّ "مؤشّر أسعار المستهلكين في ​تركيا​ انخفض إلى 8.55 بالمئة على أساس سنوي في شهر تشرين الأول الماضي"، مسجِّلًا أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2016، بسبب قياس مؤقت لتأثيرات سنة الأساس من العام الماضي.

وأوضحت في تقرير، أنّ "على أساس شهري، صعد معدّل أسعار المستهلك خلال تشرين الأول، بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق له"، لافتةً إلى أنّ "مؤشر أسعار المنتجين في تركيا خلال الشهر المذكور، سجّل زيادة بنسبة 0.17 بالمئة على أساس شهري، و1.7 بالمئة على أساس سنوي".

ونجحت تركيا في خفض نسب التضخم إلى مستوياتها الطبيعيّة، بعد ارتفاعها خلال الشهور الـ12 الماضية.