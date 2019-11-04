وزير الداخلية التركية: سنرحل عناصر "داعش" سواء أسقطت جنسيتهم أم لا

أكد وزير الداخلية التركي، ​سليمان صويلو​، أن "​تركيا​ سترسل عناصر "داعش" إلى بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم أم لا"، مشيراً إلى أن "ما يقارب 1200 عنصر من "داعش" هم في ​السجون التركية​".

وأشار إلى "إلقاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في ​سوريا​"، لافتاً إلى "أنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم".