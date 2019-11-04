أكد المتحدث باسم ​الحرس الثوري الايراني​ العميد رمضان شريف ان "​اميركا​ لها اطماع في ثروات ​الشرق الاوسط​"، مشيرا الى ان "وجود سفارة اميركية في كل بلد هو مصدر المشاكل في تلك البلدان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: اميركا لها اطماع في ثروات الشرق الاوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.