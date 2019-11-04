قائد بالحرس الثوري: الاستكبار يسير نحو الزوال

لفت مساعد القائد العام للحرس الثوري في الشؤون السياسية العميد يد الله جواني إلى أن "الاستكبار يسير باتجاه الزوال وفي مرحلة الاحتضار"، واصفاً الاستيلاء على وكر ​التجسس​ الاميركي في ​طهران​ بـ"أنه ضمن بقاء ​الثورة الاسلامية​"، مشيراً إلى أن "الاميركيين استخدموا اقصى طاقاتهم لهزيمة الشعب ال​ايران​ي على مدى اربعين عاما لكنهم آلوا الى الفشل".

وأشار إلى أن "الشعب الايراني اليوم استطاع حيازة عناصر القوة و​الاسلحة​ المتقدمة وهو مابعث على قلق الاعداء"، لافتاً إلى ان "الاعداء يستخدمون اساليب الخداع وفرض اقصى الضغوط لدفع ايران الى طاولة المفاوضات الا أن قائد الثورة فضح هذه المخططات والشعب الايراني لن يسمح بغلق طريق تقدمه بفضل وعيه لحقيقة ​اميركا​ ومؤامراتها".

ونوه الى أن "اميركا تريد العودة الى ايران لكن الاستكبار ​العالم​ي بات في مرحلة الاحتضار والسير باتجاه الفناء كما يلاحظ في العالم اليوم ويرى من قبل الخبراء والمحللين"، معتبراً ان "جميع الادلة تؤكد أن الليبرالية والنظام الرأسمالي المتمثل ب​أميركا​ يعيش مرحلة الانهيار والجميع أدرك أن الشعب الايراني خلق التحديات لها ويفخر بإنجازاته في هذا المجال".