خليل حمادة: الرئيس عون طلب توحيد الساحات من أجل الوصول الى حل

أكّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ ​خليل حمادة​، في حديث تلفزيوني، أن "​رئيس الجمهورية​ يمكنه أن يرفض التوقيع على مرسوم ​تشكيل الحكومة​ إذا كان غير راض على التشكيل"، مشددًا على أن "​لبنان​ جمهورية ديمقراطية توافقية ما يعني أن كل قرار يجب أن يمر بالتوافق ورئيس الجمهورية لا صلاحيات له. فليعدلوا ​الدستور​ ويعطوه صلاحيات"، موضحًا أنّ "رئيس الجمهورية اللبنانية يحاسب في حال ارتكب خيانة عظمى".

ولفت حمادة الى أن "فريق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ تجنب قدر المستطاع أن يكون هناك ساحة ضد ساحة أخرى لكن تخيلوا لو نزل العدد الذي كان على طريق بعبدا أمس الى ساحة من الساحات التي يتظاهر فيها المحتجون"، موضحًا أن "الرئيس عون طلب توحيد الساحات من أجل الوصول الى حل لكن هناك مؤشرات تؤكد لنا أنهم لا يريدون أن يصلوا الى حل لأنهم في كل مرة ينزلون الى الساحات ويرفضون أي حوار أو تفاوض".

ورأى أن "هناك إدارة سيئة في ضبط ​الأمن​ وتسهيل أمور المواطن وتطبيق القانون"، منوهًا بأنه "يجب أن ندعم كل رغبة في الإصلاح عند ​السلطة​ ومحاولة لاسترداد ​المال​ العام".