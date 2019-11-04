بدري ضاهر: نقوم بتخليص المساحة في مرفأ بيروت لتحريك الاقتصاد

أكّد مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​، في تصريح تلفزيوني، أن "ما من بلد استطاع أن يضبط التهريب 100 في المئة وقد تمكنا من ضبط المعملات والإيرادات من خلال تفعيل الجباية بالرغم من التراجع ​الاقتصاد​ي الرهيب في العامين 2018 و2019 تمكنا من زيادة الرسوم بنسبة 10 في المئة"، مشيرًا الى أن "أهم ملف يتم التداول فيه وقد رفعت 3 دعاوى حتى الآن ضد الأشخاص هو موضوع المزاد العلني الذي حصل والذي قال البعض إنه وهمي، أؤكد أنه حقيقي وجدي ونتحدى أي شخص يتهمه ب​الفساد​ أو التهريب".

وكشف ضاهر عن "أننا نقوم حاليًا بتخليص المساحة في ​مرفأ بيروت​ لتحريك الاقتصاد في المرفأ"، مشيرًا الى "أنني أقوم بنزع كل ما هو فساد وهدر للمال العام في الأرض والإيجارات والمطبوعات وقد وفرنا المليارات في هذا الموضوع".

واعتبر أن "هناك هجومًا من قبل المهربين والبوصلة تضيع في ​لبنان​ ويضيع الوقت في التفتيش عن المؤسسة الناجحة والتي تجلب إيرادات للدولة لنهاجمها"، منوهًا بأن "السكانير الذي ورد في الورقة الإصلاحية يزيد من الضبط لأن التكنولوجيا تساعد في ذلك"، كاشفًا عن "أننا نضبط بين 5 و6 مخالفات يوميًا على المرفأ".

