تويني: وزارتي ألغيت على أساس ان الحكومة هي حكومة مكافحة فساد

لفت الوزير السابق نقولا تويني إلى أنه "بالعادة من أجل المقارنة نقارن الامر بأمر سابق أو بأمر حالي أي لا يمكن مقارنة عمل الوزارة لانه لا وزارة من قبلها"، موضحاً أن "هذه الوزارة ألغيت على أساس ان الحكومة هي حكومة مكافحة فساد"، مؤكداً "إنني مستعد أن أقول للجميع ماذا فعلناه في وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد وضميري مرتاح".
وفي حديث تلفزيوني، اشار تويني إلى أن "لا أحد لديه اعتراض على أنّ الفساد "معشعش" والوزراة حققت الكثير بالامكانات المتوفرة"، لافتاً إلى ان "مكافحة الفساد بحاجة إلى هيئة عليا وشرطة ومحكمة خاصة ولقد وضعنا الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد الموضوعة منذ العام 2004 وغيرها الكثير".
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