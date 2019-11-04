المستقبل: التكليف مسألة دستورية لا تخضع لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي

لفت "تيار المستقبل" في بيان الى أن "بعض المواقع الاخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يتولون تحميل تيار المستقبل مسؤولية اقفال الطرقات في عدد من المناطق، ويرد هؤلاء ادعاءاتهم الى أمر عمليات لمناصري التيار بالنزول الى الشارع للمشاركة في معركة شد الحبال حول الاستشارات النيابية ودعم تكليف سعد الحريري".
وأكد "تيار المستقبل" أن "كل ما ينشر ويعمم في هذا الشأن هو من صنع الأدوات والأقلام التي تعمل على خط الفتنة وتأليب النفوس ويضيق صدرها بمشاعر التضامن مع الحريري الذي لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الاعلامي على رئاسة الحكومة"، مشددا على أن "التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل".
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