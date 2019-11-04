لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أنطوان بانو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "تحسساً مع ​الشعب اللبناني​ لمعاناته وصرخته الناجمة عن تفاقم ​الأزمة​ الاقتصادية الضاغطة، اناشد ​جمعية المصارف​ الى تأجيل كل السندات المستحقة على المواطنين وعلى المؤسسات اللبنانية عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2019، فالرواتب المستحقة عن شهر تشرين الأول لم تُسدّد بالكامل، وقد أصاب الشلل الاقتصادي معظم القطاعات الإنتاجية وأصحاب المصالح الحرّة بسبب الاعتصامات التي نُفذت والطرقات التي قُطعت في مختلف المناطق اللبنانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بانو دعا جمعية المصارف لتأجيل كل السندات المستحقة عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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