بري أبرق مهنئا لكل من رئيسي مجلس الشورى العماني ومجلس الشيوخ الكولومبي

ابرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الى رئيس ​مجلس الشورى​ في ​سلطنة عمان​ خالد بن هلال المعولي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى العماني. كما ابرق مهنئاً للسيناتور الكولومبي ليديو ارثورو غارسيا تورباي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ في ​كولومبيا​.

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