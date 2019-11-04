سلامة طلب من المصارف السماح للمساهمين بضخ سيولة بنسبة تصل الى 20 بالمئة من رأسمالها

أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تعميماً جديداً يطلب فيه من ​المصارف​ رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20 في المئة من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019وحتى نهاية 2020، ما يعزّز رسملة المصارف بقيمة تقارب ٤ مليارات ​دولار​، لتضاف الى رسملة تصل الى اكثر من 20 مليار دولار ما يعزّز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أيّ تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8 في المئة أعلى من المتطلبات الدولية".

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