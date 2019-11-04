شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على 6 موارد لهيئة المتحف المصرى الكبير بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 12 من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، بحضور وزير الآثار، والخاصة بموارد هيئة المتحف.

وفيما يلى نص المادة :

مادة (12)

تتكون موارد هيئة المتحف من:

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1-ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة.

2-القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

3-المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4-مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها.

5-عائد استثمار أموال هيئة المتحف.

6-حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة.

وحذف البرلمان البند السابع " أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، بناء على مطالبة النائبة سحر طلعت مصطفى، وهو الأمر الذى وافق عليه الوزير.