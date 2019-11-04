شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لموازنة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي المواد المنظمة لموازنة هيئة المتحف المصرى الكبير والأموال الخاصة به.

وتنص المادة (13) حسبما انتهى مجلس النواب، علي أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو بأحد البنوك التابعة له، ويرحل الفائض من عام لآخر.

وتنص المادة (14) على أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها، تحقيقاً لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقاً للقانون.

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فيما نصت المادة (15) علي إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.