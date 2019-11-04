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مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لموازنة المتحف المصرى الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي المواد المنظمة لموازنة هيئة المتحف المصرى الكبير والأموال الخاصة به.

 

وتنص المادة (13) حسبما انتهى مجلس النواب، علي أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزي أو بأحد البنوك التابعة له، ويرحل الفائض من عام لآخر.

 

وتنص المادة (14) على أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها، تحقيقاً لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقاً للقانون.

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فيما نصت المادة (15) علي إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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