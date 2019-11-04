شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اختصاصات وتشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والمنظمة لتشكيل مجلس إدارة هيئة المتحف واختصاصتها.

وحسب المادة السابعة يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لايقل عن عشرة ولايزيد على عشرين عضواً من ذوى المكانة العلمية والخبرة الدولية من بينهم الرئيس التنفيذى، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.

ووفقا للقانون فأن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلى:

1. الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.

2. اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.

3. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد الحساب الختامي.

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4. قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5. إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي.

6. وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

7. النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضة من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.

ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.