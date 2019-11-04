شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: "أراضى مملوكة لأرامل وقُصر لا يتم التعدى عليها.. اشمعنى الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أراض مملوكة لأرامل وقُصر ولا يتم الاعتداء عليها، وأبدى تعجبه من حجم التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، قائلا: "إشمعنى أرض الحكومة التى يتم الاعتداء عليها".

وانتقد عامر بطء تحرك الجهات التنفيذية فى مواجهة التعديات على أراضى الدولة، مضيفا "يعنى مثلا قطعة الأرض بتاعة حلوان، لم يتم اتخاذ خطة واحدة جدية منذ العام الماضى وبالتأكيد التعديات زادت، ومصر لن تتقدم إلا بالحلول العاجلة الفورية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: رضا البلتاجى، وحمدى عبد الوهاب، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالى المنطقة، حسبما ورد بطلبا الإحاطة، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

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ومن ناحيتها قالت النائبة شادية خضير، إن هناك سنة من السنوات شهدت فيها أراضى محافظة القاهرة انتكاسة كبيرة، قائلة، فى سنة من السنوات رجعت الأراضى 100 سنة ورا، وتم التعدى على جميع أحياء القاهرة بشكل غير طبيعى، والموظفين بتخبى على بعضها".

وفى سياق متصل قال النائب هانى النواصرة، "مصر أغنى دولة فى العالم لكن سوء الإدارة والفساد سبب كل المشكلات"، مطالبا بإعداد حصر للمنازل التى تم تسكينها بمنطقة الأرض محل المناقشة، وتدبير أماكن بديلة للمواطنين خلال عام أو إثنين وإقامة المنطقة الصناعية.