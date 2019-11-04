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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان: رئيس الجمهورية يترأس مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر
وتنص المادة السادسة – حسبما انتهي مجلس النواب، علي أن يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء لا يقل عن 15 ولا يزيد عن 20 عضواً برئاسة رئيس الجمهورية.
ويختص مجلس الأمناء – وفقا للمادة القانونية - بأقرار إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الإستراتيجية لهيئة المتحف وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك في هذا الشأن؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها ، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة السادسة، يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.
وشهدت مناقشة المادة السادسة حذف عبارة " لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم"، حيث علق عليها رئيس البرلمان بأنها محلها خطبة وليس نصاً قانونياً، موضحاً أن هيئة الامناء لا تحصل علي نقوداً لكن وجودها لثقلها علي المستوي المحلي أو العالمي.
كما وافق المجلس علي المادة الخامسة من مشروع القانون والخاصة بتكوين أجهزة المتحف، حيث تنص علي أن تتكون أجهزة المتحف من 1- مجلس الأمناء 2- مجلس الإدارة 3- الرئيس التنفيذي.
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