لجنة شكاوى البرلمان توافق على إنارة وتركيب إشارة مرورة ضوئية بطريق المعصرة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن إنارة وتركيب إشارات مرورية ضوئية فى المسافة ما بين المعصرة وكفر العلو بحلوان – محافظة القاهرة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ممتاز دسوقى، بشأن تخصيص قطعة أرض بقرية الدوير – مركز صدفا بمحافظة أسيوط لإنشاء وحدة إطفاء.
وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم شرطة ثان حلوان – محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رانيا السادات، بشأن نقل سجن بورسعيد العمومى – محافظة بورسعيد، لعدم حضور ممثل مصلحة السجون، وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن تقسيم مركز شرطة الزقازيق إلى مركزين – محافظة الشرقية، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب حامد جلال جهجهة، بشأن دعم مركز شرطة المحلة الكبرى والنقاط الشرطية بسيارات حديثة – محافظة الغربية.
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