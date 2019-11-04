شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شكاوى البرلمان تخطر الحكومة برفضها عدم التمثيل اللائق للمحافظات باجتماعاتها والان مع تفاصيل الخبر
وقال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تتحفظ على عدم الحضور المناسب لتمثيل محافظة شمال سيناء، فلم يحضر المحافظ أو السكرتير العام، وبالتالى ستتقدم اللجنة بمذكرة لرئيس المجلس لإخطاره برفض الأمر، ولمخاطبة وزارة التنمية المحلية بالتنبيه على المحافظات بعدم تكرار الأمر من قبل أى محافظة.
جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ناقشت خلال اجتماعها اليوم، عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، بشأن إنشاء أقسام شرطة فى بعض المناطق، وأخرى بشأن مشكلات المرور، بحضور ممثلى وزارة الداخلية.
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