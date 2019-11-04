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لجنة شكاوى البرلمان تخطر الحكومة برفضها عدم التمثيل اللائق للمحافظات باجتماعاتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، تحفظها على عدم التمثيل اللائق لمحافظة شمال سيناء خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض النواب بشمال سيناء بشأن خدمات خاصة بالمواطنين.

 

وقال النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تتحفظ على عدم الحضور المناسب لتمثيل محافظة شمال سيناء، فلم يحضر المحافظ أو السكرتير العام، وبالتالى ستتقدم اللجنة بمذكرة لرئيس المجلس لإخطاره برفض الأمر، ولمخاطبة وزارة التنمية المحلية بالتنبيه على المحافظات بعدم تكرار الأمر من قبل أى محافظة.

 

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جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ناقشت خلال اجتماعها اليوم، عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، بشأن إنشاء أقسام شرطة فى بعض المناطق، وأخرى بشأن مشكلات المرور، بحضور ممثلى وزارة الداخلية.

 

 

 

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