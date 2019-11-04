شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شرطة أردوغان تنكل وتسحل مجموعة من المحجبات داخل مسجد بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو يتضمن إقدام شرطة أردوغان على سحل مجموعة من النساء التركيات المحجبات الذين نددوا باعتقال شيخ أنصار جماعة الفرقان السلفية فى تركيا. Advertisements وقالت المعارضة التركية، عبر حسابها الرسمى على "تويتر" :"شاهدوا التنكيل وسحل المحجبات والعجائز في تركيا، على يد شرطة الرئيس التركى". وتابعت المعارضة التركية عبر حسابها الرسمى :"شرطة أردوغان، تقتحم مسجد بغازي عنتاب وتسحل أنصار جماعة الفرقان السلفية بسبب تجمعهم لإلقاء بيان صفحي للتنديد بإعتقال شيخهم ألب أرسلان كويتول بتهم ملفقة. الشيخ ألب رفض يرضخ لأردوغان، فنكل به وجماعته ".

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