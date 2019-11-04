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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: مصر عبارة عن متحف مفتوح والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، موجهاً حديثة لـ"النواب": طلبت منكم ألف مرة، عندما نناقش مشروع القانون، لا نتطرق إلى أى كلام خارجة، حتى لا يلقى بظلال الشك فى دستوريته".
واضاف عبد العال،: "سنجد أى محامى، يقول لك أن النواب أدلوا بأصواتهم وجاء التصويت على مجهول، والتصويت يكون مثل العقد لابد أن تقرأ مضمونه".
وتابع عبد العال، أن حديث النواب عن الآثار التى لديهم بالمحافظات يمكن تناولها من خلال طلبات الإحاطة لكن ليس محله القانون، متابعاً : يجب إعطاء رسالة للرأى العام حول مشروع القانون الذى نناقشة، وأرجوكم ألا نقع فى خطأ الحديث فيما هو خارج القانون".
وأكد رئيس مجلس النواب، إلى أن مصر عبارة عن متحف مفتوح على حد وصفه، فى إشارة إلى حجم الأثار الكبير الذى تمتلكة مصر،: "هناك آثار فى كل دائرة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب: مصر عبارة عن متحف مفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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