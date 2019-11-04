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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحذف نصا من قانون المتحف الكبير..وعبد العال:"هيفتح علينا باب جهنم" والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الآثار، إن هذه المادة ستفتح على الحكومة والبرلمان باب جهنم، متابعاً،: "مفيش حاجة اسمها أفتح المتحف فى غير أوقات العمل الرسمية، الإعلام هيقول هنفتح للى يدفع أكتر، وهتلاقى حد جاى يقولك أديك مليون جنيه وتفتحلى المتحف".
كما حذف البرلمان نصاً آخر فى المادة بالمشروع المقدم من الحكومة، والخاص برسوم الزيارة ، بما لا يجاوز مبلغ ألفى جنيه للزائر المصرى، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبى، وأرجعه المجلس إلى قانون الآثار.
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