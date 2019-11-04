التضامن: تقديم موعد صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها ستبدأ صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الخميس المقبل بدلًا من الأحد بمناسبة إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين، فإن الصرف سيبدأ في 7 نوفمبر بدلاً من يوم الأحد 10 نوفمبر، لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتبدأ الوزارة غدًا صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف.

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وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين إن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

وأعلنت والي انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الرابع على التوالي بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي صرفت معاشاتها منذ بداية شهر نوفمبر الجاري حتى الساعة الثانية من مساء اليوم 1.328 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.785 مليار جنيه.

وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 902 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.053 مليار جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها عدد 426 الف حالة بقيمة إجمالية 732 مليون جنيه، وفقًا للبيان.