"شافنا مع بعض في العربية".. ننشر اعترافات قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها بأشمون

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – محمد الملاح:

أدلت "مايسة .ب.ع"، المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها، في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وخلال التحقيقات أكدت الزوجة أنها، كانت تربطها علاقة عاطفية مع المتهم الثاني في الواقعة "هيثم ص.ع" 28 عامًا - سائق"، وأنها كانت على خلاف مع زوجها في تاريخ 28/10/2019.

وأوضحت المتهمة خلال التحقيقات، أنها كانت في زيارة إلى شقيقها في محافظة الجيزة رفقة المتهم الثاني، وكانا يستقلان سيارة نقل ملك وقيادة المتهم.

وتابعت المتهمة في اعترافاتها، أنهما فوجئا بتتبع المجني عليه لهما، وأنه كان يختبئ في صندوق السيارة وهددهما بفضح أمرهما، مضيفة كان في صندوق العربية واحنا منعرفش".

وأشارت الزوجة خلال التحقيق إلى أن مشاجرة حدثت بينهم، وأنها وعشيقها المتهم الثاني قاما بالاعتداء عليه وخنقه بـ"الإيشارب" الخاص بالمتهمة حتى فارق الحياة.

واختتمت الزوجة المتهمة قائلة، بعد ذلك حملنا الجثة دال السيارة وألقينا بها في النيل حتى لا ينكشف ما حدث.

وكشفت مديرية أمن المنوفية، في بيان لها، تفاصيل واقعة مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها في مركز أشمون.

Advertisements

وقالت مديرية أمن المنوفية في بيان لها اليوم الاثنين، إن تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد علي مأمور مركز أشمون ببلاغ من المواطن "محمد .س.م" 58 عامًا - موظف" ومقيم بمركز أشمون بغياب شقيقه "مجدي" 47 عامًا - تباع"، أنه يرجح وجود شبهة جنائية.

وتابع البيان، أن على الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي، ووضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة.

وأوضح البيان، "التحريات توصلت إلى أن وراء اختفاء المذكور، المتهمين "هيثم ص.ع" 28 عامًا - سائق" وزوجة المجنى عليه "مايسة ب.ع" 33 ربة منزل.

ولفت البيان إلى أنه "جرى ضبط المتهمين وبمناقشتهما اعترفا أنه تربطهما علاقة عاطفية منذ فترة، وأنهما قتلا الزوج بعد تتبعه لهما أثناء عودتهما من زيارة لشقيق المتهمة، وقاما بالتخلص من الجثة بإلقائها في نهر النيل فرع دمياط من أعلى كوبري بنها العلوي.

وتابع البيان "تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة".

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة، والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.