العراق/ متظاهرون في كربلاء يستهدفون مبنى القنصليّة الإيرانيّة ليلا

وكالات- أفاد شهود عيان اليوم، الاثنين 4 نوفمبر 2019، بأن القوات العراقية فرقت الليلة الماضية جموع من المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء (118 كم جنوبي بغداد)
وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن متظاهرين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية الليلة الماضية وقاموا بإشعال النيران في محيطها الخارجي وأن القوات العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين حتى ساعة متأخرة من الليل وهم يهتفون بشعارات ويطالبون القنصل الإيراني بمغادرة كربلاء.
وأوضح الشهود أن القوات العراقية عززت قواتها بقوات إضافية لإبعاد المتظاهرين من المكان.
من جانب آخر، خرج أهالي قضاء الحر في كربلاء بتظاهرة كبيرة وقطعوا الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء والطرق المؤدية للعاصمة بالإطارات وانتشرت قوات الشرطة في تلك المنطقة
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