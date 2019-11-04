لبنان / المحتجّون يغلقون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى بلبنان

وكالات- أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان اليوم، الاثنين 4 نوفمبر 2019، مواصلين بذلك موجة احتجاجات شلت مناحي الحياة منذ أكثر من أسبوعين.

ويحتج المتظاهرون على النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر مما قاد إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي.

وقال شهود إن المحتجين أغلقوا عددا من الطرق في العاصمة بيروت. وألغيت الدراسة للأسبوع الثالث.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في مناطق أخرى منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.