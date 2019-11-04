مسئول بالديوان الملكي السعودي يؤكد الموقف الثابت للمملكة من القضية الفلسطينية

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، الموقف الثابت للمملكة من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على مر السنوات. وقدم الربيعة، خلال لقائه المبعوثة السويدية الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفيرة آنا هامرجرين - لمحة عن مشاريع المركز المتعددة في دولة فلسطين والبلدان الأفريقية، التي شملت عدة مجالات من أهمها الصحة والتعليم.

وشدد الربيعة - حسبما أفادت وكالة الأنباء

من جهتها، أشادت السفيرة آنا هامرجرين بجهود المملكة المبذولة لخدمة العمل الإنساني وتقديم المساعدات لكافة شعوب العالم وبالأخص الشعب الفلسطيني وبلدان أفريقيا المحتاجة. لعملية السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفيرة آنا هامرجرين - لمحة عن مشاريع المركز المتعددة في دولة فلسطين والبلدان الأفريقية، التي شملت عدة مجالات من أهمها الصحة والتعليم.وشدد الربيعة - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أن المملكة هي إحدى أكبر الدول دعمًا للشعب الفلسطيني، وأكبر الدول المانحة لوكالة (الأونروا)؛ تجسيدًا لدورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية.من جهتها، أشادت السفيرة آنا هامرجرين بجهود المملكة المبذولة لخدمة العمل الإنساني وتقديم المساعدات لكافة شعوب العالم وبالأخص الشعب الفلسطيني وبلدان أفريقيا المحتاجة.

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