وفد كوري شمالي يتوجه إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر حظر الانتشار النووي

أعلنت السفارة الكورية الشمالية لدى موسكو اليوم الاثنين أن وفدا كوريا شماليا برئاسة مدير مكتب شئون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية جو تشول-سو غادر إلى موسكو؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي لحظر الانتشار النووي الذي سيعقد من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وذكرت السفارة - في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن وفدا كوريا شماليا غادر إلى روسيا اليوم للمشاركة في مؤتمر حظر انتشار الأسلحة النووية..مشيرة إلى أنه من المقرر أن

يعقد "جو" خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من مسؤولي الخارجية الروسية.ويشارك في مؤتمر حظر الانتشار النووي الذي ينظمه مركز الدراسات المتخصصة في شؤون الطاقة والأمن الروسي بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، أكثر من 250 خبيرا نوويا من 40 دولة، كما تجتمع فيه عدد من المنظمات الدولية لمناقشة القضايا النووية المُلحة.