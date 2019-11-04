أعلنت السفارة الكورية الشمالية لدى موسكو اليوم الاثنين أن وفدا كوريا شماليا برئاسة مدير مكتب شئون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية جو تشول-سو غادر إلى موسكو؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي لحظر الانتشار النووي الذي سيعقد من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.
وذكرت السفارة - في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن وفدا كوريا شماليا غادر إلى روسيا اليوم للمشاركة في مؤتمر حظر انتشار الأسلحة النووية..مشيرة إلى أنه من المقرر أنيعقد "جو" خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من مسؤولي الخارجية الروسية.
ويشارك في مؤتمر حظر الانتشار النووي الذي ينظمه مركز الدراسات المتخصصة في شؤون الطاقة والأمن الروسي بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، أكثر من 250 خبيرا نوويا من 40 دولة، كما تجتمع فيه عدد من المنظمات الدولية لمناقشة القضايا النووية المُلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد كوري شمالي يتوجه إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر حظر الانتشار النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.