"رويترز": مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار على محتجين في بغداد

أفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى شهود عيان، بمقتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، جراء إطلاق نار علىمحتجين في بغداد من قبل قوات الأمن العراقية.
وأوضحت الوكالة أن مقطع فيديو صورتهمن الموقع، وثق قتل متظاهر واحد بالرصاص الحي على يد قوات الأمن، بينما قال مصور لـ"رويترز" إنه شاهد سقوط 4 قتلى آخرين على الأقل.
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