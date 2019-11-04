اقتراح برلماني لحل قضية البدون في الكويت



أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنه قدم الخميس الماضي مع مجموعة من النواب اقتراحا بقانون بشأن حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية ( البدون) مضيفا أنه سيقدم قريبا قانونا اخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين.



وقال الغانم في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم "كما وعدتكم سابقاً أوضح لكم اليوم بأن موضوع قانون البدون قدمته صباح يوم الخميس مع مجموع من النواب وهناك مجموعة كبيرة من النواب وقعت على نفس القانون لكن بصيغ بها بعض الاختلاف في وجهات النظر".



وأوضح الغانم انه لم يوزع يوم الخميس، متعمدا حسث أن هناك من سيهاجم القانون لأسباب سياسية

لا علاقة لها بمحتوى القانون أو مضمونه وهذا فعلا ما حدث".ولفت إلى أن "القانون اجتهاد بدأ منذ شهر أبريل الماضي بناء على توجيهات أميرية بضرورة الإسراع من قبل السلطتين لحل هذه المشكلة" مضيفا "أننا تداعينا مع مجموعة من النواب خلال الصيف لهذا القانون وكان هناك عمل جبار وجهد كبير".وقال أنه تم عقد لقاءات مع ناشطين ومعنيين بالقضية ولا زالت اللقاءات مستمرة مشيرا إلى أن القانون ليس قرآناً بل قابل للنقاش والطرح والزيادة والنقصان "لكن على الأقل قدمنا واجتهدنا في تقديم حل".واشار الغانم إلى أن "القوانين يتم توقيعها وتقديمها في مجلس الأمة ومناقشة التفاصيل الفنية فيها تتم من خلال اللجان وتقر ويتم التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم".وأوضح "أن طرح القوانين للرأي العام لا يكون داخل المجلس بل يكون كما يحدث في كل القوانين السابقة أو في الاستجوابات في جمعيات النفع العام ومن خلال الندوات والدواوين والأماكن التي أوصلتنا إلى المجلس" مبديا استغرابه "من استغراب البعض من إقامة ندوة يوم غد لشرح القانون والتي سأعرض خلالها الكثير من التفاصيل".وأعلن الغانم أنه سيظهر في لقاء تلفزيوني سيعلن عن وقته ومكانه لاحقا وسيشرح فيه تفاصيل الموضوع وسيطرح للنقاش.وأكد انه ينطلق من منطلقات الحل العادل والشامل للقضية قدر المستطاع بما يحافظ على الهوية الكويتية ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة مشددا على ضرورة ايجاد حل جذري لتلك القضية.